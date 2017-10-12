FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ContourGlobal L.P. intention to float on the London Stock Exchange
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
Technology
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Markets News
October 12, 2017 / 6:34 AM / 6 days ago

BRIEF-ContourGlobal L.P. intention to float on the London Stock Exchange

Reuters Staff

2 Min Read

Oct 12 (Reuters) - CONTOURGLOBAL L.P.:

* CONTOURGLOBAL L.P. - INTENTION TO FLOAT ON THE LONDON STOCK EXCHANGE

* CONTOURGLOBAL L.P. - ‍INTENTION TO FLOAT ON LONDON STOCK EXCHANGE​

* CONTOURGLOBAL L.P. - ‍INTENDS THAT A NEW COMPANY WHOLLY OWNED BY CONTOURGLOBAL L.P. WILL APPLY FOR ADMISSION OF ITS ORDINARY SHARES,​

* CONTOURGLOBAL L.P. - ‍EXPECTED THAT ADMISSION WILL OCCUR IN NOVEMBER 2017​

* CONTOUR GLOBAL INTENDS TO RAISE PRIMARY PROCEEDS OF APPROXIMATELY $400 MILLION AT IPO​

* CONTOURGLOBAL - ‍OFFER MAY INCLUDE PARTIAL SALE OF SHARES HELD BY CONTOURGLOBAL L.P, CONTOUR MANAGEMENT HOLDINGS, CERTAIN MANAGEMENT INDIVIDUALS​

* CONTOURGLOBAL L.P. - IN CONNECTION WITH IPO, SANTO DOMINGO FAMILY ARE CONTEMPLATING INCREASING THEIR CURRENT INTEREST IN CONTOURGLOBAL​

* CONTOURGLOBAL L.P. - ‍IMMEDIATELY FOLLOWING ADMISSION, COMPANY EXPECTS TO HAVE A FREE FLOAT OF AT LEAST 25% OF ITS ISSUED SHARE CAPITAL​

* CONTOURGLOBAL - ‍GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AND J.P. MORGAN CAZENOVE ARE ACTING AS JOINT SPONSORS, JOINT GLOBAL CO- ORDINATORS AND JOINT BOOKRUNNERS​ (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.