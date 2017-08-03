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BRIEF-CONVATEC confirms guidance for the full year
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August 3, 2017 / 6:29 AM / 7 days ago

BRIEF-CONVATEC confirms guidance for the full year

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - CONVATEC GROUP PLC:

* HY GROUP REPORTED REVENUE OF $831.3 MILLION GREW 0.3%

* MARGIN IMPROVEMENT PROGRAMME ON TRACK FOR FULL YEAR GUIDANCE - 40 BASIS POINTS (BPS) PERFORMANCE BENEFIT IN H1

* INAUGURAL INTERIM DIVIDEND OF 1.4 CENTS PER SHARE

* GUIDANCE FOR FULL YEAR IS CONFIRMED, REVENUE GROWTH WEIGHTED TOWARDS SECOND HALF OF YEAR

* CONTINUE TO EXPECT TO DELIVER AROUND HALF OF TARGETED C. 300 BPS ADJUSTED GROSS MARGIN IMPROVEMENT DURING 2017

* CONTINUE TO EXPECT STRONGER REVENUE GROWTH IN SECOND HALF DRIVEN BY FOAM, SILVER, SURGICAL COVER DRESSINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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