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BRIEF-Corsair Pharma And United Therapeutics Enter Into Strategic Collaboration To Advance Novel Treprostinil Prodrugs
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#Regulatory News
January 3, 2018 / 11:12 AM / 2 days ago

BRIEF-Corsair Pharma And United Therapeutics Enter Into Strategic Collaboration To Advance Novel Treprostinil Prodrugs

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - United Therapeutics Corp:

* CORSAIR PHARMA AND UNITED THERAPEUTICS ENTER INTO STRATEGIC COLLABORATION TO ADVANCE NOVEL TREPROSTINIL PRODRUGS

* UNITED THERAPEUTICS SAYS GRANTED EXCLUSIVE LICENSE TO CORSAIR‘S INTELLECTUAL PROPERTY FOR DEVELOPMENT OF TREPROSTINIL PRODRUG FORMULATIONS

* UNITED THERAPEUTICS CORP - MADE MINORITY EQUITY INVESTMENT IN CORSAIR THAT INCLUDES AN OPTION TO ACQUIRE REMAINING OUTSTANDING SHARES OF CORSAIR

* UNITED THERAPEUTICS SAYS UNDER TERMS OF LICENSE AGREEMENT, CORSAIR RECEIVED UPFRONT CONSIDERATION

* UNITED THERAPEUTICS- CORSAIR IS ENTITLED TO ROYALTY PAYMENTS ON COMMERCIALIZATION OF TREPROSTINIL PRODRUG PRODUCTS BY CO COVERED BY CORSAIR‘S PATENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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