FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Regulatory News
February 21, 2018 / 10:04 PM / a day ago

BRIEF-Cotiviti Q4 Earnings Per Share $0.74

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Cotiviti Holdings Inc:

* COTIVITI ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.74

* Q4 REVENUE ROSE 5 PERCENT TO $176.7 MILLION

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.47

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43, REVENUE VIEW $179.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES 2018 TOTAL REVENUE IN A RANGE OF $740 MILLION TO $775 MILLION

* SEES 2018 ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $295 MILLION TO $310 MILLION

* COTIVITI HOLDINGS - Q4 NET INCOME WAS FAVORABLY IMPACTED BY INCREASE IN TOTAL REVENUE, $45.0 MILLION NET TAX BENEFIT AS A RESULT OF TAX REFORM

* FY2018 REVENUE VIEW $761.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.