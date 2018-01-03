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#Regulatory News
January 3, 2018 / 11:42 AM / in 2 days

BRIEF-Cott Announces UK Competition And Markets Authority Update

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Cott Corp:

* COTT ANNOUNCES UK COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY UPDATE REGARDING THE SALE OF ITS TRADITIONAL BEVERAGE MANUFACTURING BUSINESS TO REFRESCO

* COTT - REFRESCO INFORMED BY CMA THAT ACQUISITION OF COTT BEVERAGES BY REFRESCO RAISES “POTENTIAL COMPETITION CONCERNS IN UK” FOR ONE SPECIFIC CATEGORY

* COTT SAYS REFRESCO, WITH CO, IS EXAMINING DETAILS OF CMA DECISION IS WILLING TO OFFER SUITABLE REMEDIES TO ADDRESS CONCERNS RAISED Source text for Eikon: Further company coverage:

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