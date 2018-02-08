BRIEF-Coty Inc Posts Q2 Adjusted Earnings Per Share $0.32

Feb 8 (Reuters) - Coty Inc:
* QTRLY NET REVENUES OF $2,637.6 MILLION INCREASED 14.8% AS REPORTED COMPARED TO PRIOR YEAR
* “WHILE REVENUE RECOVERY WILL NOT BE A STRAIGHT LINE, NOW AIM TO DELIVER POSITIVE BUT MODEST NET REVENUE GROWTH FOR THE H2 OF THE YEAR”
* QTRLY NET REVENUES OF $2,637.6 MILLION VERSUS $2,296.7 MILLION
* COTY - ESTIMATES OVERALL IMPACT ON RECURRING TAX RATE TO BE NEUTRAL FROM BOTH CASH AND FINANCIAL STATEMENT FOR FISCAL 2018
* “NOW AIM TO DELIVER POSITIVE BUT MODEST NET REVENUE GROWTH FOR SECOND HALF OF YEAR”
* “CONTINUE TO AIM FOR A HEALTHY IMPROVEMENT” IN MARGINS IN SECOND HALF OF YEAR VERSUS PRIOR YEAR
* FY2018 REVENUE VIEW $9.16 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: