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February 28, 2018 / 9:54 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Covance Enters Into Strategic Technology Agreement With GSK

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Laboratory Corporation Of America Holdings:

* COVANCE ENTERS INTO STRATEGIC TECHNOLOGY AGREEMENT WITH GSK

* LABCORP - ‍GSK WILL USE COVANCE‘S XCELLERATE MONITORING, XCELLERATE INSIGHTS, XCELLERATE CLINICAL DATA HUB SOLUTIONS IN SOFTWARE-AS-A-SERVICE MODEL​

* LABCORP - ‍COVANCE DRUG DEVELOPMENT BUSINESS ENTERED INTO A STRATEGIC TECHNOLOGY AGREEMENT WITH GLAXOSMITHKLINE

* LABCORP - ‍COVANCE WILL SUPPORT GSK WITH IMPLEMENTATION, STARTING IN FIRST HALF OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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