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March 7, 2018 / 9:13 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Craft Brew Alliance Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.05

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Craft Brew Alliance Inc:

* CRAFT BREW ALLIANCE REPORTS RECORD PERFORMANCE IN 2017 AND EXPECTS CONTINUED IMPROVEMENTS IN 2018

* SAYS ‍CONFIRMING FINANCIAL GUIDANCE FOR 2018​

* QTRLY SHIPMENTS DECREASED 5.6% OVER THE SAME PERIOD LAST YEAR

* QTRLY ‍NET SALES WERE $46.0 MILLION AND FLAT COMPARED TO Q4 IN 2016​

* CRAFT BREW ALLIANCE - DUE TO TAX LAW CHANGE, ADJUSTED QTRLY DEFERRED TAX LIABILITIES, RESULTING IN FAVORABLE INCOME TAX ADJUSTMENT OF $6.9 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04, REVENUE VIEW $46.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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