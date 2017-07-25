FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
12 days ago
BRIEF-CRCAM Brie Picardie H1 consolidated gross operating profit down at 160.6‍​ million euros
#Monsoon
#Bollywood
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
India still in bubble territory
Markets WeekAhead
India still in bubble territory
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
asia
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 25, 2017 / 5:11 PM / 12 days ago

BRIEF-CRCAM Brie Picardie H1 consolidated gross operating profit down at 160.6‍​ million euros

1 Min Read

July 25 (Reuters) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE:

* H1 CONSOLIDATED GROSS OPERATING PROFIT EUR 160.6‍​ MILLION VERSUS EUR 182.6 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED NET BANKING INCOME EUR 319.5 MILLION VERSUS EUR 336.6 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE EUR 113.0‍​ MILLION VERSUS EUR 121.6 MILLION YEAR AGO

* AT END OF JUNE, COST OF RISK WAS EUR 8.5 MILLION

* LIQUIDITY COVERAGE RATIO WAS 129 PERCENT AT END OF JUNE 2017

* CRD RATIO WAS 17 PERCENT AT END OF MARCH 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.