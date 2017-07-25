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BRIEF-Crcam Sud Rhone Alpes H1 net banking income down at 230.0‍​ million euros
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July 25, 2017 / 5:11 PM / 12 days ago

BRIEF-Crcam Sud Rhone Alpes H1 net banking income down at 230.0‍​ million euros

1 Min Read

July 25 (Reuters) - CRCAM SUD RHONE ALPES:

* H1 NET BANKING INCOME EUR 230.0‍​ MILLION VERSUS EUR 232.7 MILLION YEAR AGO

* H1 GROSS OPERATING PROFIT EUR ‍​104.3 MILLION VERSUS EUR 108.5 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE EUR 73.6‍​ MILLION VERSUS EUR 74.8 MILLION YEAR AGO

* COST OF RISK OVER THE SEMESTER STANDS AT EUR 5.9 MILLION, DOWN BY EUR 3.4 MILLION ON H1 2016‍​

* THE RATIO OF CREDITS / RETAINED IS 117.4% AS AT JUNE 30, 2017 Source text: bit.ly/2tHaPyA Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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