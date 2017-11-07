BRIEF-Creval gross non-performing loans at end of Sept. at EUR 4‍​ bln

Nov 7 (Reuters) - CREVAL:
* GROSS NON-PERFORMING LOANS AT SEPT-END EUR 4 BILLION FROM EUR 4 BILLION EUROS AT JUNE-END
* PHASED-IN COMMON EQUITY TIER1 RATIO 9.4 PERCENT AT SEPT-END
* 9-MONTH NET LOSS EUR 402.6 MILLION VERSUS LOSS EUR 136.0 MILLION YEAR AGO
* 9-MONTH NET IMPAIRMENT LOSSES EUR 386.1 MILLION VERSUS LOSS EUR 388.7 MILLION YEAR AGO
* ACTIVITIES FOR REMAINDER OF YEAR WILL BE GUIDED BY ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES OF 2018-2020 BUSINESS PLAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)