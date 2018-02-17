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February 17, 2018 / 7:41 PM / a day ago

BRIEF-Creval says Italy market regulator approves prospectus for new share offer

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 17 (Reuters) - Creval says:

* ITALIAN MARKET REGULATOR APPROVES PROSPECTUS FOR NEW SHARE OFFER

* OFFER TO START ON FEB. 19

* IN ADDITION TO BANKING CONSORTIUM GUARANTEE FOR ENTIRE OFFER AMOUNT, ALGEBRIS, CREDIT0 FONIDARIO AND DOROTHEUM HAVE SIGNED SUB-GUARANTEE ACCORDS FOR 55 MILLION EURO

* ALGEBRIS HAS EXCLUSIVE RIGHT TO SUBMIT BINDING OFFER FOR “UNLIKELY TO PAY” PORTFOLIO

* IS IN EXCLUSIVE TALKS WITH DOROTHEUM OVER SALE OF NON-CORE ASSETS

* HAS ENTERED INTO SERVICING ACCORDS WITH CREDITO FONDIARIO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Philip Pullella)

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