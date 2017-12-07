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BRIEF-CRISPR Therapeutics Submits First Clinical Trial Application For CRISPR Gene-Edited Therapy, In Β-Thalassemia
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#Regulatory News
December 7, 2017 / 12:22 PM / a day ago

BRIEF-CRISPR Therapeutics Submits First Clinical Trial Application For CRISPR Gene-Edited Therapy, In Β-Thalassemia

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Crispr Therapeutics Ag:

* CRISPR THERAPEUTICS SUBMITS FIRST CLINICAL TRIAL APPLICATION FOR A CRISPR GENE-EDITED THERAPY, CTX001 IN Β-THALASSEMIA

* CRISPR THERAPEUTICS AG - ANNOUNCED SUBMISSION OF A CLINICAL TRIAL APPLICATION FOR CTX001 IN Β-THALASSEMIA

* CRISPR THERAPEUTICS AG - PHASE 1/2 TRIAL OF CTX001 IS EXPECTED TO BEGIN IN EUROPE IN 2018

* CRISPR THERAPEUTICS AG - CO ALSO PLANS TO FILE AN INVESTIGATIONAL NEW DRUG APPLICATION FOR CTX001 TO TREAT SICKLE CELL DISEASE WITH U.S. FDA IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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