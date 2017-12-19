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BRIEF-Critical Outcome Technologies Announces Data From Phase 1 Dose Escalation Portion Of COTI-2 Trial In Gynecological Malignancies
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December 19, 2017 / 12:18 PM / a day ago

BRIEF-Critical Outcome Technologies Announces Data From Phase 1 Dose Escalation Portion Of COTI-2 Trial In Gynecological Malignancies

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Critical Outcome Technologies Inc :

* CRITICAL OUTCOME TECHNOLOGIES ANNOUNCES PHARMACODYNAMIC DATA AND POSITIVE SIGNALS OF EFFICACY FROM PHASE 1 DOSE ESCALATION PORTION OF COTI-2 TRIAL IN GYNECOLOGICAL MALIGNANCIES

* CRITICAL OUTCOME TECHNOLOGIES- ‍WELL-POSITIONED TO CONTINUE ADVANCING COTI-2 THROUGH CLINICAL DEVELOPMENT, EXPECT TO REPORT ADDITIONAL DATA IN YEAR AHEAD​

* CRITICAL OUTCOME TECHNOLOGIES INC - ‍HAVE ESTABLISHED A RECOMMENDED PHASE 2 DOSE FOR COTI-2 IN OVARIAN CANCER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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