BRIEF-Crocs Says Expects Q4 Revenue Between $195 Mln And $198 Mln

Jan 8 (Reuters) - Crocs Inc:
* Q4 REVENUE VIEW $186.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - COMPANY CONTINUES TO EXPECT 2017 REVENUES TO BE DOWN LOW SINGLE DIGITS COMPARED TO $1.036 BILLION IN 2016
* - INCREASING Q4 EXPECTED GROSS MARGIN GUIDANCE BY 200 BASIS POINTS FROM APPROXIMATELY 43% TO APPROXIMATELY 45%
* CROCS, INC. INCREASES FOURTH QUARTER 2017 GUIDANCE; ANNOUNCES PARTICIPATION IN THE 20TH ANNUAL ICR CONFERENCE
* - CONTINUES TO EXPECT GROSS MARGIN FOR 2017 TO BE APPROXIMATELY 50%
* FY2017 REVENUE VIEW $1.01 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: