FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 27, 2018 / 12:37 PM / Updated a day ago

BRIEF-Crossamerica Partners LP Says Jeremy Bergeron Will Resign As President Effective March 1

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Crossamerica Partners LP:

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - JEREMY BERGERON WILL RESIGN AS PRESIDENT EFFECTIVE MARCH 1

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - ‍GERARDO VALENCIA FOLLOWING A TRANSITION PERIOD, WILL BE APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER​

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - JEREMY BERGERON WILL CONTINUE AS CEO UNTIL TIME OF TRANSITION

* CROSSAMERICA PARTNERS LP - IN Q2 OR Q3 2018, BERGERON WILL ASSUME NEW LEADERSHIP ROLE WITHIN ALIMENTATION COUCHE-TARD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.