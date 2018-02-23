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February 23, 2018 / 11:44 AM / a day ago

BRIEF-CSE Global Posts Qtrly Loss After Tax Of S$39.1 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Cse Global Ltd:

* QTRLY LOSS AFTER TAX S$39.1 MILLION VERSUS PROFIT AFTER TAX S$6.3 MILLION

* Q4 PROFIT AFTER TAX AND NON-CONTROLLING INTERESTS BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS‍​ S$4.3 MILLION VERSUS S$6.2 MILLION

* “‍GROUP EXPECTS A MUCH BETTER PERFORMANCE IN FY2018”​

* ‍RECOMMENDED FINAL 1-TIER TAX-EXEMPT DIVIDEND OF 1.0 SINGAPORE CENTS PER ORDINARY SHARE FOR FY

* ‍ RECOMMENDED SPECIAL 1-TIER TAX-EXEMPT DIVIDEND OF 0.50 SINGAPORE CENTS PER ORDINARY SHARE FOR FY

* ‍Q4 REVENUE S$116.7 MILLION VERSUS S$78.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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