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March 8, 2018 / 10:16 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-CSG Systems International Says On March 5 Refinanced Existing Term Bank Debt

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Csg Systems International Inc:

* CSG SYSTEMS INTERNATIONAL - ON MARCH 5 REFINANCED EXISTING TERM BANK DEBT, REVOLVING CREDIT AGREEMENT WITH NEW DEBT ARRANGEMENT - SEC FILING

* CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC - NEW DEBT AGREEMENT INCREASED CSG’S LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES POSITION BY ABOUT $30 MILLION

* CSG SYSTEMS INTERNATIONAL SAYS ON MARCH 5, CO ENTERED INTO NEW $350 MILLION CREDIT AGREEMENT WHICH REPLACED CREDIT AGREEMENT ENTERED INTO IN FEB 2015​

* CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC - REFINANCED AGREEMENT INCLUDE AN INCREASE IN TENOR OF LOAN FROM FEBRUARY 2020 TO MARCH 2023 Source text: (bit.ly/2HlfTuZ) Further company coverage:

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