FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ctrip's Invested Companies, Elong And Tongcheng Network, Announce Agreement To Merge
Sections
Featured
Russian tankers fuelled North Korea via transfers at sea
Exclusive
World
Russian tankers fuelled North Korea via transfers at sea
South Korean students dive into virtual currency frenzy
Cryptocurrency
South Korean students dive into virtual currency frenzy
Bollywood stars came crashing down to earth in 2017
Yearender
Bollywood stars came crashing down to earth in 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 29, 2017 / 9:39 AM / 2 days ago

BRIEF-Ctrip's Invested Companies, Elong And Tongcheng Network, Announce Agreement To Merge

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Ctrip.Com International Ltd:

* CTRIP‘S INVESTED COMPANIES, ELONG AND TONGCHENG NETWORK, ANNOUNCE AGREEMENT TO MERGE

* CTRIP.COM INTERNATIONAL - E-DRAGON HOLDINGS AND TONGCHENG NETWORK ENTERED TRANSACTION DOCUMENTS IN CONNECTION WITH MERGER AS TONGCHENG-ELONG HOLDINGS​

* ‍CTRIP, ALONG WITH TENCENT HOLDINGS LIMITED , WILL BE MAJOR STRATEGIC SHAREHOLDERS OF TONGCHENG-ELONG​

* ‍JAMES LIANG, CTRIP‘S CO-FOUNDER AND EXECUTIVE CHAIRMAN, WILL SERVE AS NEW COMPANY‘S CO-CHAIRMAN​

* HEPING MA, TONGCHENG CO-FOUNDER AND TONGCHENG NETWORK PRESIDENT AND HAO JIANG, ELONG CEO, WILL BE CO-CEOS OF NEW CO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.