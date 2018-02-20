BRIEF-Curtiss-Wright To Acquire Dresser-Rand Government Business

Feb 20 (Reuters) - Curtiss-Wright Corp:
* CURTISS-WRIGHT TO ACQUIRE DRESSER-RAND GOVERNMENT BUSINESS
* CURTISS-WRIGHT TO ACQUIRE DRESSER-RAND GOVERNMENT BUSINESS
* CURTISS-WRIGHT CORP - ACQUIRED BUSINESS WILL OPERATE WITHIN CURTISS-WRIGHT‘S POWER SEGMENT
* CURTISS-WRIGHT - ACQUIRED BUSINESS IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO 2018 EARNINGS PER SHARE
* CURTISS-WRIGHT CORP - TO ACQUIRE ASSETS THAT COMPRISE DRESSER-RAND GOVERNMENT BUSINESS FOR $212.5 MILLION IN CASH
* CURTISS-WRIGHT CORP - ACQUISITION IS EXPECTED TO CLOSE IN APRIL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: