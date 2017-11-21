BRIEF-CYBG Plc says FY ‍underlying pretax profit up 33 pct to 293 mln pounds​

Nov 21 (Reuters) - CYBG PLC:
* FY18 GUIDANCE FOR NIM OF C.220BPS AND UNDERLYING COSTS 650M; MEDIUM-TERM GUIDANCE REITERATED
* STATUTORY PROFIT INCLUDES IMPACT OF A CONDUCT CHARGE OF £58M PRIMARILY DUE TO HISTORICAL PAYMENT PROTECTION INSURANCE (PPI) MIS-SELLING
* LENDING MARKET WILL, WE EXPECT, REMAIN COMPETITIVE, ESPECIALLY FOR HOME LOANS
* IT IS LIKELY THAT WE WILL SEE FUTURE PRICE PRESSURE IN MORTGAGE AND UNSECURED PERSONAL LOAN MARKET
* EXPECT TO SEE MODEST PRESSURE ON NET INTEREST MARGIN AND OUR NIM GUIDANCE FOR FY2018 IS 220BPS
* RECOMMENDING PAYMENT OF AN INAUGURAL DIVIDEND OF 1P PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)