BRIEF-Daily Mail owner DMGT full-year profit falls 13 pct to 226 mln stg

Nov 30 (Reuters) - Daily Mail And General Trust P L C :
* CONSUMER: ENCOURAGING PERFORMANCE FROM DMG MEDIA; REVENUE UP UNDERLYING 1%, ADJUSTED PROFIT UP UNDERLYING 10%, WITH MAILONLINE MOVING INTO OPERATING PROFIT DURING FINAL QUARTER
* B2B: REVENUE UP UNDERLYING 2% AND ADJUSTED PROFIT DOWN UNDERLYING 15%, REFLECTING RMS(ONE) AMORTISATION, PLANNED INVESTMENT AT XCELIGENT AND CHALLENGING TRADING AT GENSCAPE
* A PROCESS IS CURRENTLY UNDER WAY TO DISPOSE OF EDR, US COMMERCIAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL INFORMATION BUSINESS
* IN FY 2018, UNDERLYING RATE OF DECLINE OF DMG MEDIA‘S REVENUES IS EXPECTED TO BE IN MID-SINGLE DIGITS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By London Bureau)