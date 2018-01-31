BRIEF-Dairy Crest Says ‍Outlook For Full Year Remains In Line With Expectations

Jan 31 (Reuters) - Dairy Crest Group Plc:
* OUTLOOK FOR FULL YEAR REMAINS IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS.
* TOTAL REVENUE FOR GROUP WAS WELL AHEAD OF LAST YEAR FOR NINE MONTH PERIOD
* KEY BRANDS DELIVERED REVENUE GROWTH OF 7% FOR FIRST NINE MONTHS OF YEAR.
* CREAM PRICE HAS FALLEN IN RECENT MONTHS AND COUNTRY LIFE PROMOTIONAL ACTIVITY WILL PICK UP IN 2018
* FOR NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2017 COUNTRY LIFE VOLUMES CONTINUED TO COME UNDER PRESSURE FROM CONSIDERABLE INCREASE IN COST OF CREAM OVER LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: