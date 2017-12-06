FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dalmac Energy Announces Credit Agreement With Servus Credit Union
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 6, 2017 / 10:16 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Dalmac Energy Announces Credit Agreement With Servus Credit Union

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Dalmac Energy Inc:

* DALMAC ENERGY ANNOUNCES CREDIT AGREEMENT WITH SERVUS CREDIT UNION

* DALMAC ENERGY - UNDER TERMS, CO WILL BE REQUIRED TO MAINTAIN CERTAIN FINANCIAL COVENANTS TO BE MEASURED ANNUALLY BASED ON YEAR-END RESULTS

* DALMAC ENERGY INC - AS PER AGREEMENT, SERVUS TO PROVIDE CO WITH $5 MILLION REVOLVING OVERDRAFT CREDIT FACILITY TO ASSIST WITH DAILY OPERATING EXPENSES

* DALMAC ENERGY - AS PER AGREEMENT, SERVUS TO ALSO PROVIDE CO WITH $7 MILLION EQUIPMENT EVERGREEN CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.