FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 13, 2018 / 12:17 PM / a day ago

BRIEF-Dana Inc Q4 Loss Per Share $0.74

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Dana Inc:

* ORPORATED ANNOUNCES STRONG 2017 FINANCIAL RESULTS, AFFIRMS SIGNIFICANT 2018 GUIDANCE INCREASE

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.62 EXCLUDING ITEMS

* Q4 SALES ROSE 27 PERCENT TO $1.84 BILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.60 TO $2.90

* Q4 LOSS PER SHARE $0.74

* SEES FY 2018 SALES $7.5 BILLION TO $7.7 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.54, REVENUE VIEW $1.77 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.88, REVENUE VIEW $7.74 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES ‍2018 CAPITAL SPENDING OF APPROXIMATELY 4.0 PERCENT OF SALES​

* A CHARGE OF $27 MILLION FOR DISPOSITION OF SUSPENSION PARTS BUSINESS IN BRAZIL ALSO IMPACTED Q4 2017 RESULTS

* ‍Q4 2017 INCLUDED A ONE-TIME, NON-CASH CHARGE OF $186 MILLION DUE TO ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM LEGISLATION

* DANA - INCREASED SALES FROM NEW-BUSINESS BACKLOG EXPECTED TO ADD ABOUT $300 MILLION, IMPROVED END-MARKET DEMAND EXPECTED TO ACCRETE $100 MILLION IN 2018

* AFFIRMS 2018 GUIDANCE​

* ADJUSTED EBITDA IN 2018 IS EXPECTED TO IMPROVE BY APPROXIMATELY $100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.