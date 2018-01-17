BRIEF-Dana Inc Sees FY 2018 Sales $7.5 Billion To $7.7 Billion

Jan 17 (Reuters) - Dana Inc:
* ORPORATED ANNOUNCES STRONG PRELIMINARY 2017 FINANCIAL RESULTS AND GUIDANCE FOR 2018, INCREASED OUTLOOK FOR 2019, $800 MILLION OF SALES BACKLOG, AND INCREASE TO QUARTERLY DIVIDEND
* SAYS 2017 PRELIMINARY SALES OF $7.2 BILLION, AN INCREASE OF $1.4 BILLION OR GROWTH OF 24 PERCENT
* - 2018-2020 SALES BACKLOG AS OF DEC. 31, 2017, HAS IMPROVED TO $800 MILLION, A 7 PERCENT INCREASE OVER PRIOR THREE-YEAR BACKLOG
* - AUTHORIZED REPURCHASE OF UP TO $100 MILLION OF COMMON SHARES OVER NEXT TWO YEARS
* - SEES 2018 CAPITAL SPENDING OF APPROXIMATELY 4.0 PERCENT OF SALES
* - STRONG END-MARKET DEMAND AND NEW-BUSINESS BACKLOG ARE DRIVING AN EXPECTED 6 PERCENT SALES GROWTH IN 2018
* DANA - STRONG DEMAND FOR LIGHT-TRUCK PROGRAMS IS EXPECTED INTO 2018, AS IS HIGHER END-MARKET DEMAND FOR OFF-HIGHWAY EQUIPMENT AND COMMERCIAL VEHICLES
* - FOR FY19 CO‘S SALES, ADJUSTED EBITDA, DILUTED ADJUSTED EPS EXPECTED TO INCREASE BY $700 MILLION, $90 MILLION, AND $0.40, RESPECTIVELY VERSUS PRIOR TARGET RANGES Source text for Eikon: Further company coverage: