FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 9, 2018 / 12:22 PM / Updated a day ago

BRIEF-Dana To Combine With GKN's Driveline Division

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Dana Inc:

* DANA ANNOUNCES AGREEMENT TO COMBINE WITH GKN’S DRIVELINE DIVISION

* DEAL INCLUDES ‍133 MILLION NEW DANA PLC SHARES ISSUED TO GKN SHAREHOLDERS, VALUED AT ABOUT $3.5 BILLION

* ‍DEAL INCLUDES ASSUMPTION OF ABOUT $1.0 BILLION OF NET PENSION LIABILITIES, AND 133 MILLION NEW DANA PLC​ SHARES

* TOTAL CONSIDERATION INCLUDES $1.6 BILLION IN CASH PROCEEDS TO GKN PLC

* DEAL TO BE ACCRETIVE TO DANA’S ADJUSTED EARNINGS PER SHARE IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.