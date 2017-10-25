FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dassault Systemes Q3 IFRS operating income down at 159.9 million euros
Sections
Featured
Doms of Varanasi make a living among the dead
INDIA INSIGHT
Doms of Varanasi make a living among the dead
Global growth? Sure. But still not much inflation pressure
Reuters Poll
Global growth? Sure. But still not much inflation pressure
Japan's automakers tuning up to rekindle youthful passion for cars
Autos
Japan's automakers tuning up to rekindle youthful passion for cars
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 25, 2017 / 5:45 AM / in a day

BRIEF-Dassault Systemes Q3 IFRS operating income down at 159.9 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - DASSAULT SYSTEMES:

* Q3 IFRS NET INCOME (EQUITY HOLDERS OF THE PARENT) EUR 106.5 MILLION VERSUS EUR 113.1 MILLION YEAR AGO

* Q3 TOTAL REVENUE (IFRS) EUR 751.4 MILLION VERSUS EUR 735.2 MILLION YEAR AGO

* Q3 IFRS OPERATING INCOME EUR 159.9 MILLION VERSUS EUR 160.9 MILLION YEAR AGO

* REAFFIRMING FOR 2017 RECURRING REVENUE GROWTH OF ABOUT 6% IN CONSTANT CURRENCIES AND ON NON-IFRS BASIS

* REAFFIRMING FOR 2017 NEW LICENSES REVENUE GROWTH OF 8 TO 10% IN CONSTANT CURRENCIES AND ON NON-IFRS BASIS

* FOURTH QUARTER 2017 NON-IFRS TOTAL REVENUE OBJECTIVE OF ABOUT €856 TO €876 MILLION

* FOR Q4, NON-IFRS OPERATING MARGIN OBJECTIVE OF ABOUT 36% TO 37% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.