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#Regulatory News
January 25, 2018 / 10:59 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Data Communications Management Confirms Financial Guidance For Year Ended Dec 31, 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Data Communications Management Corp :

* DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT - INTEGRATION OF MULTIPLE PAKFOLD OPERATIONS INTO BRAMPTON, ONTARIO FACILITY​ COMPLETED ​

* DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP. PROVIDES UPDATE ON PREVIOUSLY ANNOUNCED FISCAL 2017 FINANCIAL GUIDANCE AND OPERATIONAL INITIATIVES

* DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP - ‍CONFIRMS ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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