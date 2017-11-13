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BRIEF-Datatec to distribute a special dividend of $350 million​
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November 13, 2017 / 6:08 AM / a day ago

BRIEF-Datatec to distribute a special dividend of $350 million​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 13 (Reuters) - Datatec Ltd

* DATATEC LTD - ‍H1 CONTINUING OPERATIONS: REVENUE US$1.84 BILLION (H1 FY17: US$1.98 BILLION)​

* DATATEC LTD - ‍H1 EBITDA US$7.7 MILLION (H1 FY17: US$24.4 MILLION​

* DATATEC LTD - ‍H1 UNDERLYING EARNINGS PER SHARE 1.4 US CENTS (H1 FY17: 12.5 US CENTS)​

* DATATEC LTD - ‍PLAN TO RETURN US$350 MILLION OF CASH TO SHAREHOLDERS. ANY DEFERRED CONSIDERATION RECEIVED FROM SYNNEX WILL BE RETURNED TO SHAREHOLDERS​

* DATATEC LTD - ‍WHILE GROUP‘S TRADING IN H1 FY18 HAS BEEN DISAPPOINTING, BOARD EXPECTS A MUCH BETTER PERFORMANCE FROM LOGICALIS IN H2 FY18​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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