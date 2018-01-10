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BRIEF-Day TradeXchange to Add BITCOIN; Follows CME Lead
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#Financials
January 10, 2018 / 1:14 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Day TradeXchange to Add BITCOIN; Follows CME Lead

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Day Tradexchange Inc:

* DAY TRADEXCHANGE TO ADD BITCOIN; FOLLOWS CME LEAD; LOOKS TO OFFER SUBSCRIPTION ACCESS TO MULTIPLE INTERNATIONAL CRYPTO CURRENCIES

* DAY TRADEXCHANGE - ‍ BOD HAS PASSED RESOLUTIONS APPROVING ADDITION OF BITCOIN AND OTHER CRYPTO CURRENCIES TO DTX FUTURES TRADING SUBSCRIPTION PACKAGE​

* DAY TRADEXCHANGE - ‍ BOARD OPINED FURTHER THAT DTX TRADING PLATFORM TO BRING ARCHER CRYPTO TRADING ON LINE IN PHASES

* DAY TRADEXCHANGE INC - ‍DTX IN PROCESS OF RE-CODING ARCHER SOFTWARE TRADING ALGORITHM

* DAY TRADEXCHANGE -‍BOARD ANTICIPATES INCREASING NUMBER OF BLOCK CHAIN CURRENCIES,RELATED UNDERLING FUTURES CONTRACTS WILL BEGIN TO TRADE ON EXCHANGE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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