FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
February 7, 2018 / 11:20 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-DBS Group Qtrly Net Profit S$1,218 Mln Vs S$913 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Dbs Group Holdings Ltd:

* QTRLY NET INTEREST INCOME S$ 2,097 MILLION VERSUS S$1,824 MILLION A YEAR AGO

* QTRLY NET PROFIT S$ 1,218 MILLION VERSUS S$913 MILLION

* QTRLY NET FEE AND COMMISSION INCOME S$636 MILLION VERSUS S$515 MILLION

* QTRLY NPL RATIO 1.7 PERCENT VERSUS 1.4 PERCENT

* QTRLY NET INTEREST MARGIN 1.78 PERCENT VERSUS 1.71 PERCENT

* DIRECTORS HAVE RECOMMENDED FINAL ONE-TIER TAX EXEMPT DIVIDEND OF 60 CENTS FOR EACH DBSH ORDINARY SHARE

* DIRECTORS HAVE RECOMMENDED A ONE-TIER TAX EXEMPT SPECIAL DIVIDEND OF 50 CENTS FOR EACH DBSH ORDINARY SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.