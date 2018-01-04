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#Consumer Goods and Retail
January 4, 2018 / 8:49 AM / in a day

BRIEF-Debenhams says no plans to close more stores

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Debenhams:

* CFO SAYS NO FURTHER PLANS TO CLOSE MORE STORES THAN 10 ALREADY ANNOUNCED

* CEO SAYS CUSTOMERS “CAME LATER TO CHRISTMAS”, SAYS COMPANY HELD GROUND IN CLOTHING

* CEO SAYS IN HINDSIGHT GIFTING CATEGORY NEEDED TO BE MORE “PREMIUM”

* CFO SAYS NET DEBT NOW MAY BE SLIGHTLY HIGHER, BUT HAS NO CONCERNS ABOUT BALANCE SHEET

* CFO SAYS WILL TAKE ANOTHER LOOK AT STORE PORTFOLIO AT HALF YEAR, FULL YEAR STAGES

* CFO SAYS NO CHANGE TO INVESTMENT PLANS

* CFO SAYS WILL REVIEW CENTRAL FUNCTIONS TO DELIVER FURTHER 5 MILLION STG OF SAVINGS Further company coverage: (Reporting By London Bureau)

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