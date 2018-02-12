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February 12, 2018 / 1:14 PM / Updated a day ago

BRIEF-Delek US Announces Definitive Agreement To Sell West Coast Asphalt Terminals

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Delek US Holdings Inc:

* DELEK US ANNOUNCES A DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL WEST COAST ASPHALT TERMINALS

* DELEK US HOLDINGS INC - TOTAL CASH CONSIDERATION FOR DEAL IS $75.0 MILLION PLUS WORKING CAPITAL

* DELEK US HOLDINGS INC - TRANSACTION INCLUDES ASPHALT TERMINAL ASSETS IN BAKERSFIELD, MOJAVE AND ELK GROVE, CALIFORNIA AND PHOENIX, ARIZONA

* DELEK US HOLDINGS INC - TRANSACTION ALSO INCLUDES DELEK‘S 50 PERCENT EQUITY INTEREST IN PARAMOUNT-NEVADA ASPHALT COMPANY LLC JV Source text for Eikon: Further company coverage:

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