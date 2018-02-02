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#Regulatory News
February 2, 2018 / 2:41 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Dell Technologies Says Is Evaluating Potential Business Opportunities, Including A Potential Business Combination Of Dell Technologies, VMware

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Vmware Inc:

* DELL TECHNOLOGIES - IS EVALUATING POTENTIAL BUSINESS OPPORTUNITIES, INCLUDING A POTENTIAL BUSINESS COMBINATION OF DELL TECHNOLOGIES, VMWARE

* DELL TECHNOLOGIES SAYS POTENTIAL BUSINESS OPPORTUNITIES CURRENTLY BEING EVALUATED DO NOT INCLUDE SALE TO A THIRD PARTY OF CO OR THE ISSUER

* DELL TECHNOLOGIES INC SAYS DELL TECHNOLOGIES IS ALSO CONSIDERING MAINTAINING “THE STATUS QUO” - SEC FILING

* DELL TECHNOLOGIES - EVALUATING POTENTIAL BUSINESS OPPORTUNITIES, INCLUDING POTENTIAL PUBLIC OFFERING OF DELL TECHNOLOGIES STOCK Source text: (bit.ly/2DX0Ryl) Further company coverage:

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