FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Delta Air Lines Says Dec Quarter System Capacity Expected To Be Up 2.3 Pct
Sections
Featured
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
North Korea
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
Middle East
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
Weather
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 3, 2018 / 2:18 PM / a day ago

BRIEF-Delta Air Lines Says Dec Quarter System Capacity Expected To Be Up 2.3 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Delta Air Lines Inc:

* DELTA AIR LINES SAYS DEC QUARTER SYSTEM CAPACITY EXPECTED TO BE UP 2.3 PERCENT - SEC FILING

* DELTA AIR LINES SAYS DEC QUARTER ADJUSTED OPERATING MARGIN EXPECTED TO BE ABOUT 11 PERCENT

* DELTA AIR LINES SAYS DEC QUARTER PASSENGER UNIT REVENUE EXPECTED TO BE UP ABOUT 4 PERCENT

* DELTA AIR LINES- ESTIMATES OPERATIONAL DISRUPTION OF ATLANTA AIRPORT POWER OUTAGE TO NEGATIVELY IMPACT PRE-TAX INCOME BY $25 MILLION - $50 MILLION FOR DEC QUARTER Source text: (bit.ly/2qizRms) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.