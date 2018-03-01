BRIEF-Dentsply Sirona Q4 GAAP Loss Per Share $2.95

March 1 (Reuters) - Dentsply Sirona Inc:
* DENTSPLY SIRONA REPORTS PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.82
* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.70 TO $2.80 EXCLUDING ITEMS
* INITIATES 2018 GUIDANCE: NON-GAAP ADJUSTED EPS IN RANGE OF $2.70 TO $2.80
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.81, REVENUE VIEW $1.06 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.87 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: