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BRIEF-Department Of Defense Selects Engility To Provide Chemical And Biological Defense Expertise
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#Regulatory News
December 20, 2017 / 12:44 PM / 5 days ago

BRIEF-Department Of Defense Selects Engility To Provide Chemical And Biological Defense Expertise

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Engility Holdings Inc:

* ENGILITY HOLDINGS INC - ‍SECURED A POSITION ON DEPARTMENT OF DEFENSE CONTRACT TO PROVIDE CHEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENSE EXPERTISE​

* ENGILITY HOLDINGS - ‍$8 BILLION MULTI-AWARD INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY VEHICLE ALLOWS DOD TO OBTAIN RESEARCH, DESIGN, AND DEVELOPMENT SERVICES​

* ENGILITY HOLDINGS INC - ‍WITH A 10-YEAR BASE AND A 5-YEAR OPTION, NEW AWARD WILL INCLUDE SOME RECOMPETE WORK AS WELL AS NEW OPPORTUNITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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