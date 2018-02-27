FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 27, 2018 / 7:46 AM / a day ago

BRIEF-Derwent London FY EPRA EPS Increased 22.4%

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Derwent London Plc:

* ‍PROPOSED SPECIAL DIVIDEND OF 75P PER SHARE TO BE PAID IN JUNE 2018​

* FY EPRA EARNINGS PER SHARE INCREASED 22.4% TO 94.2P PER SHARE

* FOR FY, ‍RECORD NEW LETTINGS ACHIEVING £41.5M, ON AVERAGE 1.3% ABOVE DECEMBER 2016 ERV​

* ‍REQUIRED CAPITAL EXPENDITURE OF £265.0M TO COMPLETE MAJOR YEAR END PROJECTS​

* FY NET RENTAL INCOME INCREASED 10.4% TO £161.1M FROM £145.9M

* ‍PORTFOLIO VALUED AT £4.9BN AT YEAR END, UNDERLYING VALUATION UPLIFT ON DEVELOPMENTS WAS 16 PERCENT​

* FY FINAL DIVIDEND RAISED 10.1% TO 42.4P TO GIVE FULL YEAR DIVIDEND OF 59.73P

* FY EPRA 1 NET ASSET VALUE PER SHARE INCREASED 4.6% TO 3,716P FROM 3,551P IN 2016

* ‍2018 ESTIMATED RENTAL VALUES GUIDANCE OF +2% TO -3%​

* ‍623,000 SQ FT UNDER CONSTRUCTION FOR DELIVERY IN 2019 NOW 45% PRE-LET​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.