BRIEF-Derwent London reports HY earnings of 45.42p/share

Aug 10 (Reuters) - Derwent London Plc
* HY EPRA 1 NET ASSET VALUE PER SHARE INCREASED 0.9% TO 3,582P FROM 3,551P AT 31 DECEMBER 2016
* HY NET RENTAL INCOME INCREASED 9.2% TO £79.3M FROM £72.6M IN H1 2016
* HY EPRA EARNINGS PER SHARE INCREASED 22.3% TO 45.42P PER SHARE FROM 37.13P
* RECORD SIX MONTHS OF LETTINGS TOTALLING £23.4M, ON AVERAGE 0.5% ABOVE DECEMBER 2016 ERV
* POTENTIAL SURPLUS OF £170M STILL TO COME ON SUCCESSFUL EXECUTION OF TWO PROJECTS FOR DELIVERY 2019
* GUIDANCE FOR 2017 ERV RAISED TO A RANGE OF 2% TO -3% FROM 0% TO -5%
* EXPECT TO RAISE 2017 FINAL DIVIDEND BY 10% Source text for Eikon: Further company coverage: