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BRIEF-Destination Maternity Updates On Ceo Transition Plan
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#Regulatory News
January 3, 2018 / 11:02 AM / a day ago

BRIEF-Destination Maternity Updates On Ceo Transition Plan

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Destination Maternity Corp:

* DESTINATION MATERNITY UPDATES ON CEO TRANSITION PLAN

* DESTINATION MATERNITY CORP - ‍APPOINTMENT OF MELISSA PAYNER-GREGOR, INDEPENDENT DIRECTOR OF COMPANY, AS INTERIM CEO, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* DESTINATION MATERNITY - PAYNER-GREGOR IS SUCCEEDING ALLEN WEINSTEIN

* DESTINATION MATERNITY CORP - APPOINTMENT OF MELISSA PAYNER-GREGOR, , AS INTERIM CHIEF EXECUTIVE OFFICER, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* DESTINATION MATERNITY CORP - ‍ALLEN WEINSTEIN HAS DECIDED TO RETIRE FROM BOARD ALSO EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* DESTINATION MATERNITY CORP - ‍WORKING WITH KIRK PALMER ASSOCIATES IN ONGOING SEARCH FOR A NEW PERMANENT CHIEF EXECUTIVE OFFICER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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