Feb 28 (Reuters) - DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG:

* DGAP-ADHOC: DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG: DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG ACQUIRES THREE COMMERCIAL PROPERTIES IN DORTMUND, BOCHUM AND WITTEN

* ‍PURCHASE PRICE OF EUR 11.0 MILLION​