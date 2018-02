Feb 22 (Reuters) - DEUTSCHE INDUSTRIE GRUNDBESITZ AG :

* DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG SUCCESSFULLY COMPLETES FIRST QUARTER 2017/2018

* FORECAST FOR FFO RUN RATE AT EUR 9 TO 10 MILLION BY END OF FY 2017/2018

* Q1 RENTAL INCOME OF EUR 1.8 MILLION

* Q1 FFO AMOUNTS TO EUR 1.1 MILLION