Dec 7 (Reuters) - DEUTSCHE KONSUM REIT AG:

* DGAP-NEWS: DEUTSCHE KONSUM REIT-AG ACQUIRES EIGHT RETAIL PROPERTIES WITH AN INVESTMENT VOLUME OF EUR 15.0 MILLION/INCLUSION INTO THE REITS-SEGMENT OF DEUTSCHE BÖRSE AG

* MOREOVER, DEUTSCHE KONSUM IS IN FURTHER CONCRETE PURCHASE PROCESSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)