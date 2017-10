Oct 18 (Reuters) - DEUTSCHE TECHNOLOGIE BETEILIGUNGEN AG:

* CHANGE OF MAJORITY SHAREHOLDER AND RESIGNATION OF SUPERVISORY BOARD MEMBERS

* DEUTSCHE TECHNOLOGIE BETEILIGUNGEN AG - TWO MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD, JOACHIM KASKE (CHAIRMAN) AND ACHIM LUTTERBECK RESIGN

* ‍ELBSTEIN AG BUYS 60.88% SHARES OF DTB FROM U.C.A. AKTIENGESELLSCHAFT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)