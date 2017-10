Sept 26 (Reuters) - DEUTSCHE WOHNEN SE:

* DGAP-ADHOC: DEUTSCHE WOHNEN SUCCESSFULLY PLACED EUR 800 MILLION NEW CONVERTIBLE BONDS

* ‍BONDS WILL CARRY INTEREST AT A RATE OF 0.60% PER ANNUM​

* ‍INITIAL CONVERSION PREMIUM AMOUNTS TO 40% ABOVE REFERENCE SHARE PRICE​