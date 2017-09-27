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BRIEF-Deutsche Wohnen successfully repurchases outstanding convertible bonds due 2021
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September 27, 2017 / 6:13 AM / in 21 days

BRIEF-Deutsche Wohnen successfully repurchases outstanding convertible bonds due 2021

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - DEUTSCHE WOHNEN SE

* DGAP-NEWS: DEUTSCHE WOHNEN SE SUCCESSFULLY REPURCHASED OUTSTANDING CONVERTIBLE BONDS DUE 2021

* DEUTSCHE WOHNEN - ‍SUCCESSFULLY REPURCHASED CONVERTIBLE BONDS DUE 2021 AT INITIAL PURCHASE PRICE EUR 178,500 PER BOND IN NOMINAL AMOUNT OF EUR 100,000​

* ‍WILL PAY INTEREST ACCRUED ON CONVERTIBLE BONDS DUE 2021 AMOUNTING TO EUR 65.26 PER BOND​

* ‍MORE THAN 98 % OF OUTSTANDING AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF EUR 400 MILLION OF BONDS WERE OFFERED BY BONDHOLDERS FOR SALE​

* ‍CONVERTIBLE BONDS DUE 2021 IN NOMINAL AMOUNT OF EUR 6.7 MILLION WILL THUS BE OUTSTANDING​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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