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BRIEF-Dexia Shareholders Approve Preference Share Conversion And Profit Share Issue To French and Belgian States
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#Financials
December 7, 2017 / 5:12 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Dexia Shareholders Approve Preference Share Conversion And Profit Share Issue To French and Belgian States

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Dexia Sa:

* SHAREHOLDERS APPROVE CONVERSION OF COMPANY‘S PREFERENCE SHARES AND ISSUE OF PROFIT SHARES TO STATES

* SHAREHOLDERS APPROVE OF CONVERSION OF PREFERENCE SHARES SUBSCRIBED IN 2012 BY BELGIAN AND FRENCH STATES

* SHAREHOLDERS APPROVE OF ISSUING PROFIT SHARES

* 2012 PREFERENCE SHARES ARE CONVERTED AT CONVERSION RATE OF 14.446 ORDINARY SHARES FOR ONE PREFERENCE SHARE‍​

* PROFIT SHARES BEARING CONTINGENT LIQUIDATION RIGHTS (CLR) ARE GRANTED TO THE BELGIAN AND FRENCH STATES

* CLR GIVE STATES RIGHT TO BENEFIT FROM PREFERENTIAL DISTRIBUTION, ON LIQUIDATION OF DEXIA

* PREFERENTIAL DISTRIBUTION AFTER SETTLEMENTS AT EUR 440 MILLION A YEAR FROM JAN 1, 2018, TO LIQUIDATION Source text: bit.ly/2AljD0p Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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