BRIEF-Dexia to collaborate with Cognizant on IT and business process services

Oct 5 (Reuters) - DEXIA SA:
* SIGNS AGREEMENT WITH COGNIZANT TO COLLABORATE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS PROCESS SERVICES
* 150 DEXIA EMPLOYEES TO MOVE TO COGNIZANT COMPANY IN FRANCE WHERE DEXIA WILL TRANSFER CERTAIN IT AND BUSINESS PROCESS SERVICES
* TRANSFER OF IT SERVICES TO TAKE PLACE BY NOVEMBER 2017 AND OF BUSINESS OPERATIONS BY MAY 2018 AT LATEST
* EXPECTS POTENTIAL SAVINGS OF APPROXIMATELY EUR 100 MILLION TO BE MADE OVER LIFETIME OF AGREEMENT WITH COGNIZANT
* LONG-TERM AGREEMENT TO ENABLE OPERATIONAL EFFICIENCIES, LOWER COSTS AND REDUCE OPERATIONAL RISKS FOR DEXIA Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)