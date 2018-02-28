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February 28, 2018 / 6:33 AM / a day ago

BRIEF-Dialog Semiconductor Sees 2018 Gross Margin Broadly Flat

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Dialog Semiconductor Plc:

* DGAP-NEWS: DIALOG SEMICONDUCTOR PLC.: REPORTS RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER ENDED 31 DECEMBER 2017. RECORD QUARTERLY REVENUE UP 27% YEAR-ON-YEAR TO US$464 MILLION AND INCREASED EARNINGS

* Q4 OPERATING PROFIT ROSE 2 PERCENT TO 75.4 MILLION USD

* Q4 REVENUE ROSE 27 PERCENT TO 464 MILLION USD

* ‍Q4 GROSS MARGIN AT 45.2% AND UNDERLYING¹ GROSS MARGIN AT 46.1%​

* ‍ANTICIPATE REVENUE FOR Q1 2018 TO BE IN RANGE OF US$330-US$360 MILLION​

* ‍REVENUE PERFORMANCE WILL BE STRONGLY WEIGHTED TOWARDS SECOND HALF OF YEAR​

* ‍EXPECT GROSS MARGIN FOR Q1 2018 TO BE BROADLY IN LINE WITH PRIOR QUARTER AND FY 2018 TO BE BROADLY IN LINE WITH FY 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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